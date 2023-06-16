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Yalova'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı

AA

Yalova'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı

YALOVA (AA) - Yalova'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haklarında adli makamlarca çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik bulunabilecekleri değerlendirilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda yakalanan kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 27 yıl hapis cezasına çarptırılan B.F. ile farklı suçlardan 1 ila 3 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan S.Ç, Ö.Ç, M.Ş.B, E.G. ve Ö.İ, işlemlerinin cezaevine gönderildi.

Ayrıca ifadelerine başvurulmak üzere arama kaydı bulunan 10 kişi ile idari para cezası yaptırım kararı bulunan 1 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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