Yalova'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı

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YALOVA (AA) - Yalova'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haklarında adli makamlarca çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik bulunabilecekleri değerlendirilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda yakalanan kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 27 yıl hapis cezasına çarptırılan B.F. ile farklı suçlardan 1 ila 3 yıl 7 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan S.Ç, Ö.Ç, M.Ş.B, E.G. ve Ö.İ, işlemlerinin cezaevine gönderildi.

Ayrıca ifadelerine başvurulmak üzere arama kaydı bulunan 10 kişi ile idari para cezası yaptırım kararı bulunan 1 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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