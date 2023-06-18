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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilo vermek için gittiği spor salonundan kick boksta dünya üçüncülüğüne uzandı

AA

Kilo vermek için gittiği spor salonundan kick boksta dünya üçüncülüğüne uzandı

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ / MURAT ŞENER - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 yıl önce zayıflamak için spor salonuna giden lise öğrencisi Halit Sincar, antrenörü sayesinde başladığı kick boksta dünya üçüncülüğüne ulaştı.

Funda Satana ve Lokman Sincar'ın 4 çocuğundan biri olan 16 yaşındaki Halit, 143 kiloya kadar yükselen ağırlığı nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Ağabeyi Mehmet Sincar'in desteğiyle ilçedeki spor salonuna kilo vermek için 2000 yılında kayıt yaptıran Sincar, Kovid-19 sürecinde alınan tedbirlerle çalışmalarını sürdürdü.

Kick boks antrenörü İsmail Necdet Köken ile tanışmasından sonra hayatı değişmeye başlayan Çınarcık Carbon Fitnes Kickboks Takımı sporcusu Halit, hem 17 kilo verip 126 kiloya düştü hem de disiplinli çalışmasıyla bu branşta kendini geliştirdi.

Genç sporcu, ocak ayında ilk kez katıldığı Şanlıurfa'daki Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda, mayısta da İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Açık Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda ağır sıklette üçüncülük derecelerini elde etti.

Kilo vermek için başladığı sporda madalyaları toplamaya başlayan Halit, 6-14 Temmuz'da Mardin'de yapılacak Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olup milli takıma seçilmeyi hedefliyor.


- "Başarılar elde etmek istiyorum"

Çınarcık Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Halit Sincar, AA muhabirine, 3 yıldır geldiği spor salonundaki çalışmalarının kendisine bu başarıları yaşatacağını tahmin etmediğini söyledi.

Ağabeyinin teşviği, antrenörünün gayretleriyle bu seviyeye ulaştığını belirten Halit, şu ifadeleri kullandı:

"Annem başta kick boksa gitmemi istemiyordu, üzülüyordu. Sonra başarılar birikince izin verdi. İnşallah ileride milli sporcu olmak, başarılar elde etmek istiyorum. Spordan sonra okulda daha popüler olmaya başladım. Eskiden biraz daha yalnızdım, şimdi arkadaşlar edinmeye başladım. Zayıflamak da beni genel olarak iyi etkiledi. Çevredekiler genelde bana inanmıyorlar. Madalyaları, fotoğrafları gösterdiğimde inanıyorlar. Hala fazla kilolarım var. İnşallah yakın zamanda onları da vereceğim. İnşallah Mardin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda birinci olur, herkesi gururlandırırım."


- Antrenör Köken: "Yeteneğini göstermeye başladı"

Antrenör İsmail Necdet Köken de 2018'den bu yana görev yaptığı spor salonunda yaklaşık 400 sporcuya kick boks ve wushu eğitimi verdiğini anlattı.

Şu anda aktif 35 sporcunun bulunduğunu ve birçok başarı elde ettiklerini dile getiren Köken, "Halit salonumuza ağabeyiyle geldi. Çok kiloluydu ve ağabeyi kilo vermesini istiyordu. Halit kilo vermeye, yeteneğini göstermeye başladı, cesaretini, yüreğini ortaya koydu. Biz de sporcumuzu yavaş yavaş incitmeden, kırmadan bu spora alıştırdık. Mardin'deki Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik alması durumunda milli sporcu olacak." diye konuştu.

Köken, sadece kilo verme amacıyla salona gelen ancak daha sonra elde ettiği başarılarla büyük yol alan Halit'in gelecekte önemli yerlerde olacağına inandığını sözlerine ekledi.

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