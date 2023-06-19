Yalova'da evinde kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir apartman dairesinde kenevir yetiştirdiği öne sürülen zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Teşvikiye beldesinde uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı.
Adli makamlardan alınan arama kararıyla A.M'ye ait apartman dairesinde yapılan aramada 45 kök kenevir bitkisi, 7 gram plaka esrar ve 38 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.