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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksa Akrilik, "Aksa Deneyim Alanı"nı ziyarete açtı

AA

Aksa Akrilik, "Aksa Deneyim Alanı"nı ziyarete açtı

YALOVA (AA) - Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Aksa Akrilik, akrilik elyafın üretim sürecini ve farklı sektörlerde dönüştüğü ürünleri tanıtmak amacıyla ziyaretçiler için Aksa Deneyim Alanı'nı (ADA) oluşturdu.

5 kıtada 50'den fazla ülkeye ürünlerini ihraç eden Aksa Akrilik, Yalova-İzmit kara yolundaki yerleşkesinde akrilik elyafı tanıtmak amacıyla tasarlanan ADA'yı ziyarete açtı.

Ziyaretçilere, 22 farklı istasyonda tekstil sektörünün ham maddesi olan akrilik elyafın üretim sürecini, evrimi ve farklı sektörlerdeki keşfedilmemiş potansiyeli anlatılıyor.

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarladıkları rekabetçi, yenilikçi, insan sağlığı ve çevre açısından güvenli ürünlerin, sektörde devam eden başarılarının temelini oluşturduğunu söyledi.

- "ADA, tüm duyulara hitap eden bir deneyim alanı olarak tasarlandı"

İnteraktif bir platform olan ADA'nın ziyaretçilerine, tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan akrilik elyafın üretim sürecini, evrimini ve keşfedilmemiş potansiyelini kapsayan bir yolculuk vadettiğini vurgulayan Taş, şu bilgileri verdi:

"ADA bir müze, galeri veya fabrika gibi gezeceğiniz bir alanın ötesinde yaratıcılık, işlevsellik ve estetiği kusursuz bir şekilde birleştiren ve tüm duyulara hitap eden bir deneyim alanı olarak tasarlandı. İnsan, dokunduğu, gördüğü şeyleri daha hızlı ve kolay algılıyor. Bu gerçekten hareketle, 'Akrilik elyafı en kolay nasıl anlatırız?' diye düşünmeye başladığımızda sonuç bizi bu projeye götürdü. Aksa Deneyim Alanı terimi bize ilham kaynağı oldu. Hedef aslında algılanması zor olan sanayi terminolojisini, daha kolay yöntemlerle etkileyici bir şekilde ifade etmekti."

Aksa İş Geliştirme Direktörü Didem Tunçbilek de akrilik elyafı 50 yıldır imal ettiklerini, ürünleri sürekli geliştirdiklerini anlattı.

Akrilik elyafı, aktif kullanıcılar dışındaki oluşumlara anlatabilmek için ADA'yı oluşturduklarını ifade eden Tunçbilek, "Burada hem ürünlere dokunup neler yapılabildiğini ve özelliklerini tespit edebilmenizi hem de kafanızda yeniliklerin canlanmasını istiyoruz. Burayı, özellikle yeni nesil akriliğe hiç dokunmamış arkadaşların gelip burada neler yapılabileceğini görmeleri için yaptık." değerlendirmesini yaptı.

Tunçbilek, yen geliştirdikleri ürüne ilişkin de bilgi vererek, "Şu an pilot tesis aşamasında. Bu ürün kesilmez eldivenlerde, kurşun geçirmez yeleklerin iç kısımlarında katman olarak kullanılıyor, gemi halatları gibi farklı farklı kullanım alanları var." şeklinde konuştu.

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