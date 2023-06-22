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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Yalova'da konuştu:

AA

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Yalova'da konuştu:

YALOVA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı bereketli yürüyüş bugün mega projelerle taçlanmış ve Türkiye'yi önce barışı inşa eden bölgesel güç seviyesine, şimdi de kural koyucu, küresel bir oyuncu haline getirmiştir." dedi.

Temsilcilik olarak faaliyet yürütürken şubeye dönüştürülen MÜSİAD Yalova Şubesi'nin açılış programına katılmak için kente gelen Asmalı, Valilik, Belediye Başkanlığı ve Ticaret Odası'nı ziyaretlerinin ardından kentteki bir otelde düzenlenen şube yemeğine katıldı.

Asmalı, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın 13 bin 500'e yakın üyesi, yurt içi ve yurt dışında 165'ten fazla şube ve irtibat noktasıyla devasa bir teşkilat haline geldiğini söyledi.

Yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarıyla 33 yıldır güçlü yarınlar için hep birlikte üretmeye devam ettiklerini belirten Asmalı, MÜSİAD'ın bir işbirliği platformu olduğu kadar etkin ticari diplomasi yapan sivil toplum kuruluşu niteliği taşıdığını kaydetti.

Yalova'nın gemi ve yat üretiminin yanı sıra sanayi ve tarımda da önemli ihracatçılardan olduğuna dikkati çeken Asmalı, şöyle devam etti:

"Ülkemizin 100'üncü yıl hedefleri doğrultusunda 2022 yılını yatırım yılı ilan ettik. Bunun yanında MÜSİAD Ticaret Ofisi'ni ve uluslararası destek ofisi olan MÜSİAD Invest'i kurarak hayata geçirdik. Küresel ve büyük markalar üretmek için güçlerimizi birleştirdik ve girişim sermayesi yatırım fonunu kurduk. G-20 ülkelerinin tamamında MÜSİAD ofislerinin kurulması hedefimizi büyük oranda gerçekleştirdik. Artık Arjantin'de de Meksika'da da MÜSİAD şubemiz var. MÜSİAD'ın 33 yılda elde ettiği başarının altında elbette üyelerimizin cesareti, gayreti ve milletimizin desteğinin yanında ülkemizin son çeyrek asırda gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki stratejik kalkınma hamleleri yatmaktadır. Bu sessiz devrimin mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'dan başlattığı bereketli yürüyüş bugün mega projelerle taçlanmış ve Türkiye'yi önce barışı inşa eden bölgesel güç seviyesine, şimdi de kural koyucu, küresel bir oyuncu haline getirmiştir."

- "Türkiye Yüzyılı'nı bu ruh ve şuurla inşa edeceğiz"

28 Mayıs'ta yapılan seçimin ardından yeni bir istikrar döneminin kapılarının açıldığını aktaran Asmalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde oluşturulan kabineye ve özellikle yeni ekonomi yönetimine güven duyduklarını ve destek verdiklerini söyledi.

Makro ekonomik istikrarın tekrar tesis edilmesinin ardından Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyeceğine inandıklarını dile getiren Asmalı, şunları kaydetti:

"Geçmiş tecrübelerimiz açıkça göstermektedir ki sürdürülebilir ve kalıcı nitelikte bir ekonomik refah ortamının tesis edilebilmesi günübirlik değil, uzun vadeli politikalarla mümkün olmaktadır. Bu noktada piyasaların beklentileri için itidalli bir seyir izlenmeli ve yeni ekonomi yönetimine karşı güven içinde ve sabırla beklenmelidir. Köklü demokrasi tecrübemiz, zengin tarihi mirasımız ve cesur girişimci potansiyelimiz ülkemizi cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu doğrultuda MÜSİAD olarak yeni dönemde de ülkemizin güçlü yarınları için aynı heyecanla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah bu ruh ve şuurla inşa edeceğiz."

Vali Muammer Erol da başından itibaren samimiyetle MÜSİAD'a destek veren ve hedefe dönük olarak işin ucundan tutan herkesin saygıyla, hürmetle selamlanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'nın herkesin arzu ettiği hedeflere ulaşma noktasında önemli bir dönüm noktası olduğun vurgulayan Erol, "Kızılelma'ya koşacaksak bunda MÜSİAD çatısı altında emek sarf eden arkadaşlarımızın, iş adamı kardeşlerimizin büyük emeği, gayreti olacak. Beklentilerimiz bu manada yüksek. Çünkü onların hedefleri yüksek ve burayla da sınırlı değil. Bu dünyayla sınırlı olmayan hedefleri, onları daha bir kıymetli kılıyor. Görev yaptığımız sürece MÜSİAD ile birlikte yapılacak işlerde, etkinliklerde elimizden geldiğince katkı sunmaya gayret ettik ve bundan sonra da canı gönülden ifa etmeye hazırız." dedi.

Konuşmaların ardından yeni üyelere rozet takılması ve hediye takdiminin ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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