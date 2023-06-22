Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off serisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Yalova 90. Yıl

Hakemler: Mehmet Şahin, Turgut Işık, Uğur Özen

Semt77 Yalovaspor: Ledo 7, McNeace 5, İsmail Kerem Gülmez, Orhan Aydın Haciyeva, Kadir Bayram 19, Deniz Can Çevik 14, Ercan Bayrak, Melih Kapucu 2, Tunahan Dikmen 8, Sercan Topcu 3, Barış Çağan Özkan

Yılyak Samsunspor Basketbol: Doğukan Şanlı 2, Watkins 23, Eray Aydoğan, Gueye 10, Muhammet Engin Kalkan 7, Mert Ali Sert, Uğur Can Aksoy, Alihan Deniz Genç 4, Ege Yaşar, Göktuğ Baş 19

1. Periyot: 20-11

Devre: 33-24

3. Periyot: 45-50





YALOVA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final üçüncü maçında deplasmanda Semt77 Yalovaspor'a konuk olan Yılyak Samsunspor Basketbol, rakibini 65-58 yendi.

Bu sonuçla seriyi 3-0'a getiren Yılyak Samsunspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.