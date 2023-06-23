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Osmangazi Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili hareketliliği başladı

AA

Osmangazi Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili hareketliliği başladı

YALOVA (AA) - İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde yer alan Osmangazi Köprüsü'nde, idari izinle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Tatil öncesi son günde mesailerini tamamlayıp İstanbul ve çevre illerden araçlarıyla yola çıkanlar, Osmangazi Köprüsü'nden geçerek yollarına devam ediyor.

Bayram tatili dolayısıyla Yalova kesiminde yer alan Altınova Hersek Gişeleri'nde özellikle İzmir istikametinde akıcı trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.

Ayrıca araçlarıyla İstanbul'dan feribotlarla Yalova'daki Taşköprü, Tavşanlı ve Yalova iskelelerine gelen tatilciler, seyahatlerini sürdürüyor.

Köprü, otoyol ve kara yollarında güvenlik önlemlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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