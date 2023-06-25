Yalova'da römorka çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı

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YALOVA (AA) - Yalova'da kavşaktan dönüş yapan çekici ve bağlı römorka çarpan minibüste sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova-İzmit kara yolu Zuhalkent Kavşağı'nda A.K. yönetimindeki 34 AT 0523 plakalı minibüs, Kocaeli yönüne kavşaktan dönüş yapan M.F.D'nin kullandığı 34 EM 3136 plakalı çekici ve buna bağlı 34 FGV 970 plakalı yarı römorka yandan çarptı.

Kazada, minibüste sıkışarak yaralanan sürücü A.K. ile İ.S, Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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