Yalova'da birer tonluk kurbanlık boğalar "Şampiyon" ve "Paşa" satışa çıkarıldı

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YALOVA (AA) - Yalova'da kurban pazarında satışa çıkarılan birer ton ağırlığındaki "Şampiyon" ve "Paşa" isimli boğalar alıcılarını bekliyor.

Yalova merkeze bağlı Kazımiye köyü yakınında kurulan pazara birçok ilden gelen besiciler, hayvanlarını satışa sundu.

Besicilerden Mahmut Can Canbaz, gazetecilere, pazarda beklentilerinin üzerinde hareketlilik yaşandığını, getirdiği 150 kurbanlık hayvandan yarısına yakınını sattığını söyledi.

Canbaz, büyükbaş kurbanlardan "Şampiyon" adını verdikleri bir tonun üzerinde ağırlığa sahip hayvanı 140 bin liradan satışa çıkardığını dile getirdi.

Muş'un Malazgirt ilçesinden gelen Mehmet Salih Toprak da "Paşa" ismini verdiği bir tonluk kurbanlığa 135 bin lira istediğini anlattı.

Erzurumlu İlter Aydın çiftliğinde beslediği küçükbaş hayvanları pazarda sattığını belirtti.

Yalova'da besicilik yapan Mehmet Sait Er ise alışverişlerin kendilerini memnun ettiğini, arife ve bayramın birinci gününde de iyi bir satış beklentisinde olduğunu ifade etti.

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