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YALOVA (AA) - Yalova International Maxwell Cup adıyla Çınarcık'ta düzenlenen 13 yaş altı futbol organizasyonda Galatasaray şampiyon oldu.

Çınarcık Belediyespor Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvada Galatasaray, Altınçınar, İyi Gençlik SK, Hatay Karaağaçgücü, Olimpik Spor Kulübü A, Olimpik Spor Kulübü B, Gölcük Karadeniz, Üstünspor, Gülbahçe futbol kulüplerinin 13 yaş altı takımları ter döktü.

Yalova International Maxwell Cup finalinde Galatasaray, Gölcük Karadeniz'i 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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