Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser destek birimi açıldı

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YALOVA (AA) - Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser hastalarına özellikli hizmet sunabilmek için Kanser Tarama İletişim ve Danışma Birimini açıldı.



Tüm dünyada çok yaygın görülen bir hastalık olan kanser tanısı alabilmek için kurulan birim daha hızlı bir sonuca ulaşmayı hedefliyor.



Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.



"Tüm kanser tanısı alan ve düzenli takip gerektiren hastalar bu birime başvurup kayıt oluşturulacak. İletişim bilgileri alınacak. Hastaların hastalığı süresince istenen tüm kan tahlilleri ve görüntüleme tetkikleri hızlıca yapılacak. Sonuçları hastaların eline verilecek. Süreç içerisinde kanser destek birimi hastalar ile yakından birebir ilgilenecek."



Açıklamada ayrıca hasta yakınlarına da destek hizmeti verileceği kaydedildi.

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