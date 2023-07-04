Yalova'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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YALOVA(AA) - İstanbul'dan Yalova'ya otomobil içinde uyuşturucu madde taşıdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve İstanbul plakalı iki şüpheli aracı takibe aldı.



Araçlar, Altınova-Yalova karayolunda polis ekipleri tarafından durdurulunca şüpheliler kaçma girişiminde bulundu. Polis tarafından yakalanan F. Ç. O. A. ve E. Ö. gözaltına alındı.



Narkotik köpekleri Gölge ve Zeytin'in katılımıyla yapılan aramada, araçların çeşitli bölümlerine saklanmış 340 gram sentetik kannabinoid, 180 gram skunk, 56 gram metamfetamin, 42 adet ecstasy hap, 5.35 gram kokain, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 56 adet mermi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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