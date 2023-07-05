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YALOVA (AA) - Çınarcık Genç Karadenizliler Derneğince düzenlenen 3. Geleneksel Çınarcık Karadenizliler Şenliği 29-30 Temmuz'da yapılacak.



Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar, festival hazırlıkları kapsamında Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'i makamında ziyaret etti.

Bayraktar, Hasanbaba Mesire Alanı'nda 29-30 Temmuz'da düzenlenecek festivalin hazırlıklarına ilişkin Soyer'e bilgi verdi.

Başkan Soyer de belediye olarak şenlik için üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getirdi.



Çevre illerde yaşayan Karadenizlilerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, Karadeniz Bölgesi'nden yerel sanatçıların sahne alması, kemençe ve horon gösterilerinin sunulması, yöresel ürün stantlarının kurulması planlanıyor.











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