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        Teknik direktör Güvenç Kurtar, Arda Güler'in transferini değerlendirdi:

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 17:13
        Teknik direktör Güvenç Kurtar, Arda Güler'in transferini değerlendirdi:

        YALOVA (AA) - Teknik direktör ve futbol yorumcusu Güvenç Kurtar, futbolcu Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmasına ilişkin, "Bu sene belki fazla oynamasa da seneye Arda, Real Madrid'in yıldızı olur." dedi.

        Kurtar, Yalova Beşiktaşlılar Derneğinin düzenlediği etkinliğe katılmak için geldiği kentte, AA'ya futbolcu Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferini değerlendirdi.

        Ben Arda Güler'in, Leipzig'e, Sevilla'ya veya Ajax'a gitmesini hiç istemediğini dile getiren Kurtar, "Manchester City, Real Madrid ya da Barcelona'ya gitmesini istedim. Oynar veya oynamaz tartışmaları var. Fenerbahçeli taraftarlar 'Bir sene daha gitmeseydi.' diyorlar, biraz serzenişte bulunuyorlar. Bana göre Arda'ya haksızlık yapıyorlar. Arda'nın aldığı ücreti söyleyeyim. Herkes bunu bilmiyor. 6 yıllık bir anlaşma yaptı. Her sene için de 6 milyon avro, yani toplamda 36 milyon avroya imza attı." açıklamasında bulundu.

        Real Madrid'in bir felsefesi olduğunu ifade eden Kurtar, "Futbolcuları yetiştiriyor. Alıp harcamıyor. Arda'ya da ilerisi için çok iyi bir gözle bakıyorlar. Onun için de Arda'yı yetiştirecekler. Bu sene belki fazla oynamasa da seneye Arda, Real Madrid'in yıldızı olur diye düşünüyorum." dedi.

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