Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İstanbul-İzmir Otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 17:16
        İstanbul-İzmir Otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralı

        YALOVA (AA) - İstanbul-İzmir Otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Altınova mevkiinde seyir halinde olan 2'si otomobil, 1 panelvan araç çarpışarak zincirleme kazaya neden oldu.

        İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı çıkararak servis ekiplerine teslim etti.

        Yaralılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Yalova Gazeteciler Cemiyeti'nden 400 bin liralık hırsızlık kamerada
        Yalova Gazeteciler Cemiyeti'nden 400 bin liralık hırsızlık kamerada
        Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 10 yılda 2,5 kat arttı
        Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 10 yılda 2,5 kat arttı
        Sürücünün, para üstü verirken kontrolünü kaybettiği minibüs otomobile çarpıp, devrildi: 10 yaralı
        Sürücünün, para üstü verirken kontrolünü kaybettiği minibüs otomobile çarpıp, devrildi: 10 yaralı
        Bisikletiyle işe giderken kazada ölen Ayser hemşire, son yolculuğuna uğurlandı
        Bisikletiyle işe giderken kazada ölen Ayser hemşire, son yolculuğuna uğurlandı
        Yalova yerli ve milli gül üretim üssüne dönüştü
        Yalova yerli ve milli gül üretim üssüne dönüştü
        Tersanede Rusya bayraklı gemide çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
        Tersanede Rusya bayraklı gemide çıkan yangın 6 saatte söndürüldü