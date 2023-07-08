İstanbul-İzmir Otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralı
YALOVA (AA) - İstanbul-İzmir Otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altınova mevkiinde seyir halinde olan 2'si otomobil, 1 panelvan araç çarpışarak zincirleme kazaya neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı çıkararak servis ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.