YALOVA (AA) – Yalova Süper Amatör Küme takımlarından Yalovaspor’a sponsorluk desteği geldi. Yeşil-kırmızılılar ile Akyol İnşaat arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Yeni sezonda yerel futbol liginde mücadele edecek Yalovaspor ile kentte faaliyette bulunan Akyol İnşaat arasında sponsorlun anlaşması yapıldı.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, "Küçük şehrin büyük hikayesi var dedik. Büyük hayallerimiz var. 1963 yılında kurulmuş Yalovaspor’umuzu 60. Yılında Yalova Belediyemiz bünyesine alarak bu hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Hedef koyduk önümüze. Şu an Süper Amatör’deyiz. Hedefimiz profesyonel lige çıkmak. Profesyonel lige çıkmak için de bütün taraftarlarımız, Yalova’mız, halkımızla bütünleşerek bu hedefe ulaşacağız." dedi.

Şehrin bütünleşerek Yalovaspor'a sahip çıktığını ifade eden Tutuk şöyle konuştu:

"Akyol Şehircilik İnşaat, Adnan Akyol’a teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten önemli bir destek. Yalova sevdalısı iş adamlarımız olduğu müddetçe Yalovaspor’umuzu bir üst lige ve daha iyi yerlere getireceğiz. Sadece belediyeyle olmaz. Değerli hemşerilerimiz ve sevgili gençler, belediyemizin yanında Yalova’yı seven iş adamlarımıza ihtiyacımız var. Bir değil, birkaç tanesine ihtiyacımız var. Böylece Yalovaspor’umuzu özlenen yere ve liglere ulaştıralım. İlk hedefimiz 3. Lig. Bu lige çıktıktan sonra ikinci bir hedef belirleyeceğiz. Bunun için iki yılımız var.”

Köklü bir geçmişi olan Yalovaspor’da yeni bir başlangıç için bir araya geldiklerini belirten AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise "Bugün hakikaten yeni bir başlangıç için köklü kulübümüzün tarihindeki dönüm noktalarından birisinde bir aradayız. Bugün atacağımız imzaların alacağımızın kararların hayırlı olmasını diliyorum. Sportif başarının önemli olduğu gibi sporu alana yaymamız, daha çok genç kardeşimizin değişik spor dallarında bu sporlarla tanışmasına ve lisanslı sporcu olarak mücadele vermesine hizmet etmemizde aynı derecede önemli. Bu yüzden hem sportif başarımızı sağlarken; bir yandan da Yalovaspor’un bir okul, bir ocak olma misyonunu da hep birlikte güçlendireceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü de "Buradan Akyol İnşaat Sahibi Adnan Akyol’a çok teşekkür ediyorum. Kendisi bu şehirde kazanıp bu şehre tekrar geri vererek, diğer kendi gibi büyük iş adamlarına büyük örnek oluyor. Biz bu şehirden kazanıp buraya döndürmeyen çok insan tanıyoruz. Yalovaspor, iş adamlarımızın, belediyemizin, geçmişten gelen abilerimizin başa geçmesiyle, taraftarımızla güzel günlere ulaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından sponsorluk için protokol yapıldı. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalovaspor Başkanı İsmail Kaya ve Akyol İnşaat Sahibi Adnan Akyol arasında imzalanan sponsorluk anlaşması, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.