Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yalova'da evine girmek için çıktığı ağaçtan düşen müezzin öldü

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 19:06
        Yalova'da evine girmek için çıktığı ağaçtan düşen müezzin öldü

        YALOVA (AA) - Yalova'da, kapısı kilitli kalan evine girmek için çıktığı ağaçtan düşen müezzin hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Mevlana Camisi'nde müezzinlik yapan Salih Kaya, evinin anahtarını içeride unuttu. Bir binanın ikinci katındaki eve girebilmek için pencerenin yanındaki ağaca tırmanan Kaya, dengesini kaybederek yere düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kaya'yı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

        Kaya, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'a götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Yalova Gazeteciler Cemiyeti'nden 400 bin liralık hırsızlık kamerada
        Yalova Gazeteciler Cemiyeti'nden 400 bin liralık hırsızlık kamerada
        Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 10 yılda 2,5 kat arttı
        Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 10 yılda 2,5 kat arttı
        Sürücünün, para üstü verirken kontrolünü kaybettiği minibüs otomobile çarpıp, devrildi: 10 yaralı
        Sürücünün, para üstü verirken kontrolünü kaybettiği minibüs otomobile çarpıp, devrildi: 10 yaralı
        Bisikletiyle işe giderken kazada ölen Ayser hemşire, son yolculuğuna uğurlandı
        Bisikletiyle işe giderken kazada ölen Ayser hemşire, son yolculuğuna uğurlandı
        Yalova yerli ve milli gül üretim üssüne dönüştü
        Yalova yerli ve milli gül üretim üssüne dönüştü
        Tersanede Rusya bayraklı gemide çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
        Tersanede Rusya bayraklı gemide çıkan yangın 6 saatte söndürüldü