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        Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova'nın Kurtuluş Günü'nü kutladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 15:19
        Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova'nın Kurtuluş Günü'nü kutladı

        YALOVA (AA) - Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

        Soyer kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurtuluşa öncü ve 'benim kentim' olarak bahsettiği Yalova’nın 19 Temmuz 1921’de düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kutlu olsun.

        Kurtuluş Savaşı'nda tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan milletimiz, bağımsızlığı adına şanlı bir direniş göstermiştir. Kurtuluş Savaşı'ndaki bu destansı mücadeleler sonucunda milletimiz, cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Anlamı yüzyıllar sürecek böyle bir günde tüm Yalovalı vatandaşlarımızın kurtuluş yıl dönümünü kutluyor, başta Kurtuluş Savaşı’mızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Herkese saygılarımı sunar, huzur ve sağlıklı günler dilerim. Allah’a emanet olun."

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