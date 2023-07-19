Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
YALOVA (AA) - Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Vali Muammer Erol ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajı okundu.
Etkinlikler kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği sevilen marşları seslendirdi.
Yalova'nın kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Buray ve Cengiz Kurtoğlu konser verecek.