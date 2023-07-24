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        24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:02
        24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

        YALOVA (AA) - Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Soyer, mesajında, toplumun haber alma ihtiyacını yerel ve ulusal platformda zor şartlarda fedakarca karşılayan tüm basın mensuplarını kutladı.

        Basının demokrasinin olmazsa olmaz ayaklarından birini oluşturduğunu vurgulayan Soyer, şunları kaydetti:

        "Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Gazetecilerin, halkımızı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek için ortaya koydukları emek kutsaldır. Basın yayın kuruluşlarımızın ve çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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