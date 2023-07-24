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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:03
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        YALOVA (AA) - Yalova'da uygulama noktasında durdurulan kamyonette 470 gram kokain ile yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre İllerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerle uyuşturucu madde ticareti yapacaklarını tespit ettiği C.Y. ve Y.A'yı takibe aldı.

        Şüphelilerin bulunduğu kamyoneti kontrol noktasında müdahale eden ekipler, narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" eşliğinde yaptığı aramada 470 gram kokain ele geçirdi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen C.Y. tutuklandı, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​

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