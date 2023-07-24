Yalova'da toplanması yasak olan deniz börülcesi yakalandı

YALOVA (AA) - Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince, Hersek Lagünü çevresinde deniz börülcesi toplayan bir kişi 3 kasa börülceyle birlikte yakalandı.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince, Hersek Lagünü çevresinde deniz börülcesi toplayan bir kişiyi tespit etti. Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Milli Parklar Yetkililerine bilgi veren zabıta ekipleri endemik bitki çeşidi deniz börülcesi toplayan bir kişi 3 kasa börülceyle birlikte yakaladı.

Emniyet ve Milli Parklar yetkilileri, yakalanan şahıs hakkında biyo kaçakçılık kapsamında 2872 Sayılı Çevre Kanunun, “Biyolojik çeşitliliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması” maddesine istinaden işlem yapılarak ele geçen malzemeler Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.