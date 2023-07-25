Yalova'da kırılan çınar ağacının dalı çocuğun üzerine düştü

YALOVA (AA) - Yalova'da çınar ağacının kırılan dalı üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Merkez Cami önünde bulunan bir çınar ağacının kuruyan dalı camiden çıkan yabancı uyruklu ailenin bulunduğu alana düştü.

Ağaç dalı altında kalan 7 yaşındaki kız çocuğu A.Y.A, ailesi ve çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Yalova Belediyesi ekipleri olaya neden olan ağacı bölgeden kaldırdı.