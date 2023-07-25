Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:31
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        YALOVA (AA) - Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri sokakta sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler C.U, A.G. ve Y.G. gözaltına alındı.

        Dedektör köpek "Zeytin" eşliğinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 240 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında şüphelilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen S.U'nun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Bakan Koca'dan ilaç fiyatları açıklaması!
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Fenerbahçe sponsorluk bedelini duyurdu
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak

        Benzer Haberler

        Yalova'da kırılan çınar ağacının dalı çocuğun üzerine düştü
        Yalova'da kırılan çınar ağacının dalı çocuğun üzerine düştü
        Çınarın dalı üzerine düşen çocuk yaralandı
        Çınarın dalı üzerine düşen çocuk yaralandı
        İlk kez dalış yapmanın tedirginliği, ömür boyu unutamayacağı bir anıya dönüştü
        İlk kez dalış yapmanın tedirginliği, ömür boyu unutamayacağı bir anıya dönüştü
        Yalova'da 3 bin eve bisiklet dağıtılacak
        Yalova'da 3 bin eve bisiklet dağıtılacak
        Yalova'da toplanması yasak olan deniz börülcesi yakalandı
        Yalova'da toplanması yasak olan deniz börülcesi yakalandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı