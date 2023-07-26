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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:30
        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

        YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ve Çınarcık ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sürdürdüğü istihbari çalışmalar neticesinde Altınova ve Çınarcık ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

        Altınova'daki operasyonda Tavşanlı Feribot İskelesinde İ.H.B'yi durduran ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 45 gram skunk ele geçirdi.

        Çınarcık ilçesinde yapılan çalışmalarda ise, A.P'nin üzerinde yapılan aramada 35 gram esrar, Koru beldesinde S.G. ve S.K'nin evlerinde yapılan aramada 17 gram metamfetamin, 1 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, 23 fişek, Harmanlar Mahallesinde B.K. ve A.B'nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 140 gram skunk, 3 gram metamfetamin, 14 gram bonzai, 2 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.﻿

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