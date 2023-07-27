Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yalova'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 16:05
        Yalova'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

        YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Altınova Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'nın Subaşı Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu bulundurduğu ve sattığı bilgisine ulaştı.

        Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, 174 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve iki hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan S.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor

        Benzer Haberler

        Yalova'da orman yangını
        Yalova'da orman yangını
        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde başlayan orman yangını söndürüldü
        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde başlayan orman yangını söndürüldü
        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı
        Oyuncu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti Yalova'da bulundu
        Oyuncu Emre Bulut'un İstanbul'da çalınan motosikleti Yalova'da bulundu
        Yalova'da ilk defa dalış yapan kadına sürpriz evlilik teklifi
        Yalova'da ilk defa dalış yapan kadına sürpriz evlilik teklifi
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı