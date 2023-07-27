Yalova'da kaçak avcılıkla mücadelede bıldırcın sesi çıkaran 36 cihaz imha edildi

YALOVA (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğünün denetimlerinde, kaçak avcılıkta kullanılan ve yasak olan bıldırcın sesi çıkaran 36 cihaz imha edildi.

Şube Müdürlüğü Av Koruma Ekibi tarafından av sahalarında yapılan koruma kontrol çalışmalarında, 2022-2023 Merkez Av Komisyonu kararlarınca kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkartan cihazları toplanarak şüphelilere yasal işlem uygulandı.

2021-2022 ve 2022-2023 av sezonlarında ele geçirilen 36 cihazın, müdürlük personeli tarafından imhası gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Avcılarımızın, 2023-2024 av sezonu açıldıktan sonra avcılık etiğiyle bağdaşmayan ve ava tuzak kurulması esasına dayanan bıldırcın sesi çıkaran teyp avcılığı gibi mevzuata aykırı avlanma metotlarını kullanmamaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki avcılar doğal hayatı korumaları beklenen kitlenin en başta gelen bireyleri olmak durumundadırlar." ifadelerine yer verildi.