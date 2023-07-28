Yalova Makine İhtisas OSB'de 5 fabrikanın daha temeli atıldı

YALOVA (AA) - Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 5 yeni fabrikanın temel atma töreni düzenlendi.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, törende yaptığı konuşmada, her temel atmada, yeni bir vizyonun ortaya çıkmasına ve iş hayatını zenginleştiren girişimlerin başlangıcına tanıklık ettiklerini söyledi.

Çin'den ithal edilen bazı ürünlerin yerine bu OSB'de yerlilerinin üretilecek olmasının ülke sanayisi bakımından büyük bir adım olduğunu dile getiren Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Çevre sistemleriyle ilgili kritik bir yatırımın hayata geçirilmesi ve yeşil ekonominin önemi vurgulanıyor. Bu yatırımlar sayesinde Türkiye'de çevre ekonomisi ve döngüsel ekonomi desteklenecek. Yalova Makine İhtisas OSB'mizde gerçekleşen bu önemli yatırım, gurur kaynağımız. Burada sadece bir fabrika yatırımı yapmakla kalmıyor, yeni nesil sanayi ekosistemine dahil oluyorsunuz. Bu ekosistemde finans, bilgi ticarileştirilmesi, eğitim ve iş gücü yetiştirilmesi gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Teknoparkımız ve ilgili kamu kuruluşları, TSE ile denetim ve izleme faaliyetleriyle sanayicilerimize büyük destek sağlıyor."

Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir de temel atma törenlerine devam ettiklerini belirtti.

Bu yıl geçen seneden farklı olarak gruplar halinde toplu törenler gerçekleştirdiklerini kaydeden Özdemir, "Bundan sonraki süreçte temel atma törenlerini gruplar halinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızla üretim tesisi kurulumlarımız da hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Tören, dua edilmesi ve Yalova Valisi Muammer Erol ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından butonlara basılarak fabrikaların temellerine ilk harcın dökülmesiyle sona erdi.