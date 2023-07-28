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        Altınova 16. Kültür Festivali başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 22:27
        Altınova 16. Kültür Festivali başladı

        YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Altınova Kültür Festivali başladı.

        Somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunması amacıyla düzenlenen festival öncesinde Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde Osmangazi, Evliya Çelebi ve ecdad için Mevlid-i Şerif okutulup dualar edildi. Cami çıkışında cemaate Osmanlı şerbeti ikramı yapıldı.

        Hersek Sahil Plajı'nda devam eden festivalin açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, buradaki konuşmasında, festivali kültürü yaşatmak ve geçmişi gençlere hatırlatmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

        Festivalin Altınova halkının emeğiyle yapılan etkinlik olduğuna vurgu yapan Oral, "Geçmişte unuttuğumuz bazı oyun, yiyecek, giyecek, aletleri burada mümkün olduğunca sergilemeye, gençlerimize ve geleceğe hatırlatmak istiyoruz. Dolayısıyla bu konuda emek harcayan vatandaşlarımız çok kıymetli iş yapıyor. İnşallah bundan sonra da katılımın büyüyerek devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından Oral, festivale katılmak üzere ilçeye gelen KKTC, Bosna Hersek, Makedonya ve Karadağ'daki kardeş belediye başkanlarına hediyelerini takdim etti.

        Halk oyunları gösterisiyle devam eden programda, Vali Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve protokoldekiler, yöresel ürünler, yemek, giyim ve yok olmaya yüz tutan el sanatlarının bulunduğu stantları gezdi.

        3 gün sürecek programın ilk günü, sanatçı Bülent Serttaş ve Işın Karaca'nın sahne aldığı konserle tamamlandı.

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