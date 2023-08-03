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        Yalova'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 21:37
        Yalova'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinden Yalova istikametine giden sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 EMF 078 plakalı otomobil, Şenköy mevkisinde karşı yönden gelen 34 EC 174 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada 34 EMA 679 plakalı otomobil de kaza yapan araçlar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, 34 EC 174 plakalı araçta bulunan S.S. olay yerinde, N.S. de kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer araçlardaki 5 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        Kaza sonrası bölgeden geçen Yalova Valisi Muammer Erol, yetkililerden kazayla ilgili bilgi aldı.

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