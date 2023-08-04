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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da hafızlık icazet merasimine katıldı:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:24
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da hafızlık icazet merasimine katıldı:
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        YALOVA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova Merkez Camisi'nde 22 hafızın icazet merasimine katıldı.

        Erbaş, törende yaptığı konuşmada, icazet alacak hafızlar ile ailelerini tebrik etti.

        Fatiha Suresi'nin namazlarda günde 40 kez okunduğunu hatırlatan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Fatiha Suresi'nin ayetlerini aklımızdan çıkarmadan yaşayabilirsek ne mutlu bize. Muttakilere bu yakışır. Fatiha ve Bakara suresinin ilk ayetleri bizim yolumuzu aydınlatmak için yeter de artar bile. Kaldı ki Kur'an'ın 600 sayfası, bir toplumda huzurlu bir şekilde yaşayabilmek için ne gerekiyorsa Allah-ü Teala, Kur'an-ı Kerim'de hepsini Peygamber Efendimize vahiy etmiştir. Peygamber Efendimiz de önce vahiy katipleri, sonra hafızlar vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'in noktası dahi değişmeden günümüze kadar gelmesine vesile olmuştur. Allah hafızlarımızdan razı olsun. Siz Kur'an'ın muhafızları oluyorsunuz ve Allah'ın bu ayeti kerimesinin gereğini yerine getirmiş oluyorsunuz. Peygamber Efendimizin müjdesine bakar mısınız: 'Kur'an-ı hıfzeden, okuyan kimseler Allah'ın kerim, şerefli melekleriyle beraberdir.' Müjdeye bakınız."

        Büyük emekler vererek hafız olanları, mihrap, minber ve kürsülerin beklediğini belirten Erbaş, bunun dışında imam hatip liselerinin hafız öğretmenlerini, ilahiyat fakültelerinin ise hafız tefsir, hadis hocalarını beklediğini söyledi.

        Hafızların, Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarda görev yapmalarını beklediklerini kaydeden Erbaş, özellikle çocuklarına hafızlık eğitimi veren hocaları kutladı.

        Erbaş, "Hafızlık yapmak kadar yaptırmak da çetin bir iş. Sizler zoru başardınız. Peygamber Efendimiz, 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir' diye buyuruyor. İşte öğrenenler, öğretenler burada. Kur'an kurslarımız, hayır sahibi kardeşlerimiz, büyüklerimiz olmasaydı nasıl ayakta duracaktık?" dedi.

        Cuma namazı hutbesinin irat edilmesi ve cuma namazının kılınmasının ardından 22 hafıza icazet belgeleri, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Yalova Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından verildi.

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