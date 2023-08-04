Yalova'da feribot yolcusunun valizinde 180 elektronik sigara ele geçirildi

YALOVA (AA) - Yalova'da feribot iskelesindeki yolcunun valizinde ülkeye girişi ve satışı yasak olan 180 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, E.L'nin ülkeye girişi ve satışı yasak olan elektronik sigaraları İstanbul'dan temin ederek Yalova'da piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen Taşköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Topçular Feribot İskelesi çıkışında durdurdukları E.L'nin valizinde 180 adet elektronik sigara ele geçirerek muhafazaya aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.