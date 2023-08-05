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        Çınarcık'ta "16. Şenköy Kızılcık Şenliği" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 09:30
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        Çınarcık'ta "16. Şenköy Kızılcık Şenliği" düzenlendi
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        YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen "Şenköy Kızılcık Şenliği" gerçekleştirildi.

        Her yıl kızılcıkların olgunlaşmasıyla ilçeye bağlı Şenköy köyünde yapılan şenlik, bu sene de coşkulu geçti.

        Şenköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şenköy Muhtarlığı tarafından ortaklaşa organize edilen şenlik, Yaren Baba Şehit Veli Türbesi'nin ziyaret edilmesiyle başladı.

        Köy meydanında devam eden etkinlikte konuşan Şenköy Muhtarı Mehmet Uçar, şenliğin 16'ncısını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Uçar, kızılcığın köyün önemli geçim kaynaklarından olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Kızılcık meyvelerinde kılcal damarları sağlamlaştıran, kan basıncını normal tutan maddeler bulunur. C vitamini içeriği portakalın yaklaşık iki katıdır. Genellikle kızılcık yabani olarak bilinir fakat Şenköy'de üretimi yapılan kızılcık türü aşılı, iri ve gösterişli türdür. Şenköy'de yetiştiricilik alanı 350 dekardır. Yılda 300-400 ton ürün elde edilir. Mevcut kızılcık bahçelerinin çoğu düzenli şekilde kapama bahçe halinde tesis edilmiştir."​​​​​​​

        Halk oyunları gösterisine yer verilen şenlikte, kızılcık fidesi aşısı uygulamalı olarak şenliğe katılanlara gösterildi, kızılcık pastası kesildi.

        En iyi kızılcık meyvesi yarışması, ödül töreni ve kızılcık meyvesinden üretilen ürünler ile kavurmalı pilav, şenliğe katılanlara ikram edildi

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