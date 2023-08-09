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        Yalova'da beton mikseri altında kalan yaşlı adam yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:20
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        Yalova'da beton mikseri altında kalan yaşlı adam yaralandı
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        YALOVA (AA) - Yalova'da beton mikserinin altında kalan 68 yaşındaki adam ağır yaralandı.

        Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Y.E, beton mikseri altında kaldı.

        Mikserin altında sıkışan Y.E, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralı daha sonra Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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