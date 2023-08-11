Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

YALOVA (AA) - Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan 5 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu kara yoluyla Yalova'ya getirerek piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştıkları 5 şüpheliyi takibe aldı.

Zanlıların bulunduğu otomobili merkeze bağlı Esadiye köyü yakınında durduran ekipler, M.Ö, Y.G, Y.T, C.T. ve G.Ö'yü gözaltına aldı.

Araçta ve şüphelilerden M.Ö’nün evinde yapılan aramalarda 18 gram sentetik kannabinoid, 267 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir tabanca ile bu silaha ait şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan M.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.