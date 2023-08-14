Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Yalova'da konuştu:

YALOVA (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Tabi ki Yalova'daki gençlik, spor yatırımları ve gençliğe yapılan yatırımlar çok çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılı, sporun yüzyılı olacak. Bu kapsamda 81 ilimizdeki bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Yalova'ya gelen Eminoğlu, Yalova Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü ve partililer tarafından karşılandı.

Buradan AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Eminoğlu, Bursa'da çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunduktan sonra Yalova'ya geldiğini, burada da bakanlığa bağlı yaz spor okulları ile yurtlarda kalan gençlerle bir araya geleceğini ifade etti.

Eminoğlu, "Tabi ki Yalova'daki gençlik, spor yatırımları ve gençliğe yapılan yatırımlar çok çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı, gençliğin yüzyılı, sporun yüzyılı olacak. Bu kapsamda 81 ilimizdeki bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yalova hem İstanbul hem Ankara'ya yakın olması hasebiyle hem de geçmişe dayanan hukukumuzdaki ilişkiler hasebiyle çok daha ayrı bir noktaya gelecektir. Belli başlı yatırımların görüşmelerini yaptık. Bunların devamı çok çok kıymetli. Yalova'da artan genç nüfusun gelişimini takip ediyoruz. Bu noktada semt sahaları, havuzlar, yapılacak spor salonları gibi birçok nokta var. Bunların yakın takipçisi olacağız. Yalova'yı seviyoruz. Yalova gençliği için elimizden geleni yapmak için gayret edeceğiz." diye konuştu.

Yalova'da spora olan ilgi ve spora yapılan yatırımların çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Eminoğlu, bakanlık olarak her zaman Yalova ve gençlerinin yanlarında olacaklarını ifade etti.

İl Başkanı Güçlü ise, Türkiye'nin yeniden büyüme ve gelişme hamlesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği en önemli öncelikleri olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Gençlerin gerek eğitiminde gerek sosyal hayatlarında gerek sporsal faaliyetlerinde ne mutlu ki bakanımız ve bakanımızın genç yardımcıları bu denemde daha büyük adımlar attıracak. Biz buna inanıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde bir seçimimiz var. Bu seçimde de kendisiyle burayla alakalı, yatırımlarla ilgili görüşme de yapacağız."

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden toplantının ardından Eminoğlu, beraberindeki heyetle programındaki yurtları, biten ve devam eden yatırımları incelemek üzere partiden ayrıldı.