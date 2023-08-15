Osmangazi Köprüsü gişelerinde durdurulan takside uyuşturucu ele geçirildi
YALOVA (AA) - Osmangazi Köprüsü Altınova Gişeleri bölgesinde durdurulan taksi içerisindeki şüphelinin üzerinde 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, B.K'nin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Yalova'nın Çınarcık ilçesinde piyasaya süreceği bilgisine ulaştığı bildirildi.
Adli makamların koordinesinde Osmangazi Köprüsü Altınova Gişeleri bölgesinde düzenlenen operasyonda, şüphelinin içerisinde bulunduğu taksi durdurdu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 200 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.K'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.