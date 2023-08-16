Yalova'da amatör balıkçının teknesine çıkan su samurunu eliyle beslediği anlar kaydedildi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Marmara Denizi'ne açılan amatör balıkçı, teknesine çıkan su samurunu balık vererek besledi.

Tatilin geçirmek üzere Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesine gelen 58 yaşındaki Serdar Karagöz, balık tutmak için Esenköy Limanı'ndan tekne ile denize açıldı.

Bir süre sonra teknesine yaklaşın su samurunu fark eden Karagöz, tuttuğu balıklardan birkaçını samurun yemesi için denize attı. Bu anları cep telefonu ile kaydeden Karagöz'ün şaşkınlığı su samurunun bir süre sonra tekneye çıkmasıyla daha da arttı.

Su samuru, teknede kendisine verilen balıkları yedikten bir süre sonra denize dönüp gözden kayboldu.