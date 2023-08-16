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        Yalova'da servis aracına çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 21:26
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        Yalova'da servis aracına çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde servis aracına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kocaeli-Yalova kara yolu Çavuşçiftliği mevkisinde, Berat Saraçzade (26) yönetimindeki 34 FSC 805 plakalı motosiklet, 77 P 4052 plakalı servis aracına arkadan çarptı.

        Kazada Saraçzade olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Saraçzade'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Motosiklette bulunan ve yaralanan Emre Can Özdemir ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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