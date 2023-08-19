Halk oyunu gösterisinde gelin damat olan çift evlenerek rollerini gerçeğe dönüştürdü

YALOVA (AA) - SITKI YILDIZ / MURAT ŞENER - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 50 yaş ve üzeri halk oyunları ekibinin gösterisinde gelin olan Resime Tuncay ile damadı canlandıran arkadaşı Ali Karnıcaoğlu, ikinci baharlarını yaşıyor.

Eşini kaybettikten sonra 2018'de Çınarcık'a yerleşen 65 yaşındaki Resime Tuncay, 3 yıl önce güzel vakit geçirmek ve halk oyunlarını öğrenmek için Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki 50 yaş ve üzeri halk oyunları kursuna kaydoldu.

Eğitmen Ayseren Soyer, o sene Kırıkkale'de katılacakları gösteride gelin rolü için Tuncay'ı görevlendirdi.

Tuncay ile gösteride damadı canlandıran 77 yaşındaki Ali Karnıcaoğlu'nun arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Eşini 9 yıl önce kaybeden Karnıcaoğlu ile Tuncay, 2021'de halk oyunları ekibindeki arkadaşları ve eğitmenlerinin organize ettiği kına merasimi sonrası dünya evine girdi.

3 çocuk annesi ve 5 torun sahibi Resime Tuncay, AA muhabirine, kursa başladığında ilk günlerde henüz oyun bilmemesi nedeniyle eğitmen Soyer'in kendisine gelin rolünü verdiğini söyleyerek, şöyle dedi:

"Eşim olan adam damat rolündeydi. Öyle oynuyorduk biz. Sonra gerçek oldu, evlendik. Şakayla karışık birdenbire oldu. Derler ya, 'Ağzı dili bağlanır.' diye. Öyle bir şey oldu yani. Hiç aklımda yoktu benim evlilik. Gelin ve damat rolü oynaya oynaya gerçeği bulduk. Kırıkkale'de kına gecesi yaptık. Bize sürpriz yapmış arkadaşlarımız."

Resime Tuncay'ın kızı Ece Han Bazlar da oyunla başlayan birlikteliğin önce kendilerini şaşırttığını ifade etti.

Sürpriz kına merasimini oyunun parçası zannettiklerini anlatan Bazlar, "Şehir şehir dolaşıyor, festivallere katılıyor, oyunlarını sergiliyorlar. Biz de her zaman arkasındayız. Annem hayatının ikinci baharını Ali ağabeyde buldu. Biz onu da çok destekledik. Bence insanın duygularının yaşla hiç alakası yok." dedi.

- 25 bin nüfuslu ilçede 6 bin kişi kurslara katıldı

Çınarcık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Halil Sivil, halk oyunları ekibinde yaşanan güzel birlikteliğin kendi kurumları sayesinde gerçekleşmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

25 bin nüfuslu ilçede 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla 6 bin 500 kursiyere ulaştıklarını bildiren Sivil, ileri yaş grubu halk oyunları ekibinin çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ayseren hocamız halk oyunlarında gerek kültürel mirasımızı gerekse de değerlerimizi geleceğe aktarma noktasında gayret gösteriyor. Hem kendi etkinliklerimiz hem de ilçe, il hatta ülkemizin sınırlarını aşarak birçok ülkeye giderek kurumumuzu temsil eden bir arkadaşımız. Çınarcık'ın genel olarak demografik yapısına baktığınızda belli bir yaş gurubu ve üzeri, tatil cenneti ve memur şehri diyebiliriz. Dolayısıyla burada çalışan birçok vatandaşımız var. Bu yaş grubu gerek ilimiz gerekse ülkemizde çok az rastlanan hatta bu konuda ciddi değerleri, katkıları olan bir grup."

Ayseren Soyer ise 6 yıldır ileri yaş grubuyla çalıştığını vurgulayarak, "Ayrıca daha çok sosyalleşiyoruz, dostluklarımız, arkadaşlıklarımız çok güzel ilerliyor. Birlikte geziyor tozuyor, eğleniyoruz. Hem güzel vakit geçiyoruz hem de Türk halk oyunlarını, dedelerimizden, atalarımızdan kalan bu kültür mirasımızı gelecek nesillere taşıyoruz. Umudumuz gelecek neslin de bu kültürümüzü önemseyip büyüklerimizden kalan mirasımızı devam ettirmesi." diye konuştu.

Ömrü yettiği sürece halk oyunlarını yaşatmak için çaba göstereceğini anlatan Soyer, Resime Tuncay ve Ali Karnıcaoğlu çiftinin mutluluklarının devamını temenni etti.