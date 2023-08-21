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        Yalova'da devrilen hurda yüklü tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:47
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        Yalova'da devrilen hurda yüklü tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
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        YALOVA (AA) - İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki dinlenme tesisine giriş yaptığı sırada devrilen tırda sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı.

        İstanbul'dan Bursa istikametine seyir halindeki Osman Bakırlı yönetimindeki hurda yüklü 17 ACB 648 plakalı tır, İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki Altınova Oksijen Tesislerine girdiği sırada yoldan çıkarak devrildi.

        Hurdaların etrafa dağıldığı kazada tır içerisinde sıkışan sürücü, tesiste bulunan vatandaşların çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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