Yalova'da deprem ve trafik kazası tatbikatı yapıldı

YALOVA (AA) - Yalova'da kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin katılımıyla deprem ve trafik kazası tatbikatları yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen UMKE, AFAD, itfaiye ve 8 sivil toplum kuruluşundan 100 kişinin katıldığı enkaz ve trafik kazası tatbikatı 112 Acil Çağrı Merkezi tatbikat alanında başladı.

Tatbikat ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetler Sağlık Hizmetleri Birimi UMKE sorumlusu Mustafa Ülker, faaliyetleri içerisinde bulunan il tatbikatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Faaliyet çerçevesinde 5'i UMKE olmak üzere, AFAD, itfaiye ve 8 sivil toplum kuruluşundan katılımıyla tatbikatların yapıldığına vurgu yapan Ülker, şöyle konuştu:

"Burada trafik kazası etabı enkaz etaplarımızı gerçekleştireceğiz. Her STK'nın en az 2 tane enkaz etabı yapması hedefleniyor. İtfaiyemizle birlikte de bir trafik kazası senaryosu üzerinde çalışacağız. Trafik kazası senaryosu üzerinde de triyaj, olay yeri yönetimi, kurtarma çalışmalarının tamamlanması ve hastaneye nakil hepsi bir komplike bir şekilde işlenecek. Burada amaç ekiplerin birlikte çalışması, koordinasyonun sağlanması. Herkes kendi içinde bir ekip ama birlikte çalışacağımız zaman büyük bir ekip olarak çalışıyoruz."

Açıklamanın ardından senaryo gereği depremde yıkılan binaların enkazlarında çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, yaralıları kurtararak UMKE ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Eski Yalova Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen trafik kazası senaryosunda ise, enkaz çalışmasını tamamladıktan sonra minibüsle farklı bir alana giden gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibi, karşı yönden gelen bir minibüsle çarpıştı.

Sürücü ve arka bölümde oturan 3 arama kurtarma personelinin sıkıştığı senaryoda, Yalova Belediyesi itfaiyesi minibüsün kapılarını makine ile yarıp yaralılara ulaşılmasını sağladı.

Boyun ve çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirlenen yaralılar, ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.