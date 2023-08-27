Yalova'da çıkan anız yangını söndürüldü

YALOVA (AA) - Yalova’da çıkan anız yangını itfaiye ve orman ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yalova merkeze bağlı Safran köyünde meydana çıkan anız yangınına ekipler hızla müdahalede bulundu.

Yerleşim ve orman bölgesine yakın bir arazide henüz nedeni bilinmeyen şekilde çıkan anız yangına Yalova İtfaiyesi hemen müdahale etti. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yangına müdahale edilerek yangının büyümesini engellendi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.