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        Çınarcık Uluslararası 30 Ağustos Zafer Bayramı Festivalinin katılımcılarından belediyeye ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 15:38 Güncelleme: 28.08.2023 - 15:38
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        Çınarcık Uluslararası 30 Ağustos Zafer Bayramı Festivalinin katılımcılarından belediyeye ziyaret
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        YALOVA (AA) - 5. Çınarcık Uluslararası 30 Ağustos Zafer Bayramı Festivaline katılan ülkeler Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer’i ziyaret etti.

        Çınarcık Turizm Derneğinin organize ettiği 5. Çınarcık Uluslararası 30 Ağustos Zafer Bayramı Festivaline katılan Romanya, Bulgaristan, Letonya ve Kuzey Otesya temsilcileri ile Çınarcık Turizm Derneği yetkilileri Soyer’i makamında ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında ülkeler hakkında uzunca bir süre sohbet edildi.

        Sohbetin sonunda Numan Soyer ülke temsilcilerine çeşitli hediyeler takdim etti.

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