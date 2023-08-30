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        Yalova Belediyesi usulsüz yapılan ödemeler için tebligatlar gönderiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:32 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:39
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        Yalova Belediyesi usulsüz yapılan ödemeler için tebligatlar gönderiyor
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        YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi, "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan davada usulsüz ödeme yapılanlardan parayı tahsil edebilmek için tebligatlar gönderiyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye kasasından usulsüz şekilde bazı kişilere 23 milyon lira ödeme yapıldığını hatırlattı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde 39 sanığın yargılandığı davayla ilgili usulsüz ödeme yapılanlara tebligat göndererek bu parayı tahsil etmeye başladıklarını anlatan Tutuk, şunları söyledi:

        "Halkımıza, Yalova Belediyesine ait olan 23 milyon liranın tahsilatları için tebligatlarımızı yaptık. Tebligatlar sonucu 6 milyonluk ödemeyi belediyemizin kasasına geri koyduk. Geriye kalan 17 milyonla ilgili avukatlarımız yasal işlemlere devam ediyor. Kuruşu kuruşuna geri alacağız. Üstelik yasal haklarımızla birlikte Yalova'nın hakkı olan parasını kasamıza iade ettireceğiz. Yolsuzluk soruşturma kapsamında 39 kişinin yargılandığı davanın Yalova Belediyesi olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Vatandaşımızın her kuruşunu yasal haklarıyla tahsil edeceğiz."

        6 Mart 2020'de görevi devraldıklarında belediye hesaplarında 281 icra ve haciz olduğunu, 1250 kişiye de borçlarının bulunduğuna vurgu yapan Tutuk, şöyle konuştu:

        "Şu an Yalova Beledimizin borcu yok, icrası yok. Yatırım yapabilen, kendi ekonomik durumuyla, öz kaynaklarıyla yatırımını yapabilen bir belediye haline geldik. Göreve geldiğimizde alacaklıların avukatları oturuyordu. Şu an bütün halkımız gönül rahatlığıyla paralarını veznelerimizden yatırabiliyor. Bankalar hiçbir şekilde hacizlerden dolayı ödeme alamıyor, veznelerimizde alacaklıların avukatları oturuyordu. Şu an belediyemizde böyle bir tablo söz konusu değil."

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