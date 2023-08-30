Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
YALOVA (AA) - Yalova Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.
Şaban Temüge Mesleki ve Uygulama Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen resepsiyonda Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya ve eşi Prof. Dr. Cemil Kaya, davetlileri otelin lobisinde karşıladı. Ardından kokteyle geçildi.
Programa, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Naci Binici, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.