Yalova'da motosiklet kazaları artınca jandarma güvenli sürüş eğitimi vermeye başladı

YALOVA (AA) - Yalova'da son dönemde artan motosiklet kazalarını önlemek için denetimlerini artıran İl Jandarma Komutanlığı, kazaların yoğun yaşandığı bölgelerde sürücülere eğitim veriyor.

Yalova'da son bir ayda 4 kişinin ölümü, 355 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazaları önlemek için İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez ve ilçelerdeki denetimleri aralıksız sürüyor.

Özellikle yaz aylarında tatil bölgeleri başta olmak üzere sorumluluk alanındaki kara yolları, ana yollar ve köy yollarında motosiklet denetimleri yapan ekipler, bunun yanında kullanıcılara kahvehane veya köy meydanlarında eğitim vermeye başladı.

Kadıköy beldesinde uzmanlar tarafından verilen eğitimde motosiklet, kask ve trafik kuralları hakkında bilgilendirilen sürücüler, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Trafik Şube Müdürü Jandarma Yüzbaşı Barkın Eryılmaz, gazetecilere, eğitimlerde motosikletle seyir halindeyken kask kullanımı ve güvenlik önlemleri hakkında kullanıcılara bilgi verdiklerini söyledi.

Son günlerde Yalova'da motosiklet kazalarında artış yaşandığına dikkati çeken Eryılmaz, şöyle konuştu:

"Hem motosiklet kullanımları artıyor hem yazın gelmesiyle ilimize ve ilçelerimize giriş çıkış artmasından dolayı da bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bu trafik yoğunluğu da trafik kazalarını beraberinde getiriyor. Biz de şu an burada vatandaşlarımıza başta motosiklet kazaları olmak üzere bu kazalara karşı alınacak tedbirleri anlatıyoruz. Vatandaşlarımız özellikle yaz aylarında tarlaya, bağ bahçeye giderken motosikletleri kullanıyorlar. Bu motosikletleri kullanırken de bilinçsizce davranabiliyorlar, kasklarını takmayabiliyorlar. Biz de Yalova İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube olarak il içinde kontrollerimizi ve uygulamalarımızı sık sık yapıyoruz. Aynı zamanda da köy meydanları olsun, kahvehaneler olsun, vatandaşlarımızı toplayarak trafik eğitimleri veriyoruz."

Motosiklet denetimlerinin aralıksız sürdüğünü kaydeden Eryılmaz, trafik kazalarını en aza indirmek için eğitim çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.