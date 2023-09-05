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        Taylandlı Angkhanan, Yalova'ya gelin geldi

        Sosyal medya üzerinden tanışan Emre Sağlam ile Taylandlı nişanlısı, Yalova'da yapılan düğünle evlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:18
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        Taylandlı Angkhanan, Yalova'ya gelin geldi
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        Bir yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışan Taylandlı Angkhanan ile 25 yaşındaki Emre Sağlam'ın nikahı, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk tarafından kıyıldı.

        Emre Sağlam, gazetecilere, tanışmalarının ikinci ayında Tayland'a gittiğini, Angkhanan'ın ailesiyle kısa sürede kaynaştıklarını ve bir ay sonra Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

        Yaklaşık 6 ay bekledikten sonra evlilik kararı aldıklarını ve annesiyle tekrar Tayland'a gittiklerini aktaran Sağlam, şöyle konuştu:

        "Tamamen onu Türkiye'ye getirmek için bu kez annemle birlikte gittim. Türk usulü isteme gibi yapalım dedik. Aileler kaynaştı. Angkhanan'ı aldım. Daha sonra geldik. Tanıştığımız günün yıl dönümünde nikahımızı yaptık. Çok ani gelişti ve birden 'ben evleneceğim' diye annemlere gidince çok şaşırdı. Arkadaş çevrem, zaten evlenene kadar inanamadı. Kimileri başaramayacağımızı da düşünüyordu. İşte uzak mesafe, maddi sorunlar ama ben dedim ki aşk paranın da mesafenin de ötesinde bir şey. Bunu da kanıtladık."

        Sağlam, yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başlayan eşinin, ailesine düşkün olduğunu ve Yalova'da çalışarak onlara maddi destekte bulunmak istediğini dile getirdi.

        Angkhanan Sağlam ise aradığı aşkı bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Beni seven birini bulmak, gerçek aşkı bulmak zor bir şey. Ailem bu konuda beni çok destekledi. Eğer ben birini seversem onlar da sever." dedi.

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