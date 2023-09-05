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        Yalova'da tescilli "Yalova aronyası" için hasat şenliği düzenlendi

        Yalova'nın Altınova ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce organik aronya üretiminin yaygınlaştırılması ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi amacıyla hasat şenliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:26 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:26
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        Yalova'da tescilli "Yalova aronyası" için hasat şenliği düzenlendi
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        Karadere köyünde Gönül Elitaş'a ait çiftlikte düzenlenen şenlikte, Türk Patent ve Marka Enstitüsünce "Yalova aronyası" adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verilen meyve, hasadının ardından davetlilere ikram edildi.

        Yalova Valisi Hülya Kaya, programda yaptığı konuşmada, meslek hayatı boyunca bir ürün üzerine bu kadar kapsamlı bir çalışmayla karşılaşmadığını belirterek, üreticiler ile destek veren kurumları tebrik etti.

        2017 yılında başlayan aronya çalışmalarının bugün 150 tonluk bir rekolteye ulaştığını vurgulayan Kaya, "Bu inanılmaz bir rakam. Bu ürünün bir yetişme süresi var. En az 3-4 yıl verim alabilmeniz için beklemeniz lazım. Bu 4 yılın sonunda biz 150 tona ulaşmışız. Yalova çok az toprağı olan bir il. Daha çok orman, yapılaşma ve özellikle de kaçak yapılaşmanın çok olduğu bir bölgede inanılmaz güzel bir çözüm. Hem çiftçi hem de ilimiz kazanıyor. Yalova'yı dışarıda tanıtabileceğimiz bir ürün ortaya çıkmış." diye konuştu.

        Üreticilerle kurdukları kooperatife destek sözü de veren Kaya, aronyanın, özellikle ihraç edilmesi gereken değerli bir ürün olduğuna dikkati çekti.

        AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de Türkiye'nin yerli ve milli tohumlarının Yalova'da ekimi ve pazarla buluşmasının gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Son dönemlerde hayata geçirdikleri atılımlardan biri olan aronyanın hem ilaçlara hem de tedavi yöntemlerine kaynak olduğunu anlatan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

        "Bu mucize meyveyi 2012 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalarda orijinal türler geliştirerek Yalova'mızda yaygınlaştırdık. Geçtiğimiz dönem itibarıyla bizim için bir övünç kaynağı Yalova aronyasını organik olarak tescil ettirerek coğrafi işaret kazandı. Şimdi başarmamız gereken üçüncü bir nokta ise bu geliştirdiğimiz ürünleri son kullanıcı ile buluşturacak katma değer sağlayacak üretimi de Yalova'mızda inşa etmek."

        İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise ilin tarım parsellerinin yüzde 72,5'inin 5 dekar ve altında büyüklükte olması nedeniyle birim alandan katma değeri yüksek ürünlere öncelik verdiklerini hatırlattı.

        Aronyanın da bu ürünlerden biri olduğuna vurgu yapan Parıldar, şu an ilde 150 çiftçinin 471 dekar alanda yetiştirdiği aronyadan yaklaşık 150 ton rekolte beklediklerini söyledi.

        Protokol tarafından çiftçilere sertifikalarının verilmesinin ardından Vali Kaya ve programa katılan davetliler bahçede aronya hasat etti.

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