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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

        Yalova'da narkotik köpeklerin de kullanıldığı uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:46
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı
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        Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotim ekiplerinin uygulama noktalarında durdurdukları araçlarda, narkotik köpekleri "Zeytin ve "Gölge" ile arama yapıldı. Operasyonlarda 171 gram skunk, 49,46 gram sentetik uyuşturucu, 49,44 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza grubu tablet, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde öğütücüsü, 2 av tüfeği, 8 tabanca ile 144 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler Y.Ç, S.S, B.A, F.T, A.Y, Ç.B, M.U, F.K, H.B.K. ve T.M, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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